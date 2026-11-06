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Antalya Manavgat'ta 6 araçlık kazada yaralanan yok, arka cam yazısı dikkat çekti

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Antalya Manavgat'ta 6 araçlık kazada yaralanan yok, arka cam yazısı dikkat çekti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Araçlarda büyük maddi hasar oluşurken bir otomobilin arka camındaki yazı dikkat çekti ve trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza, araç kamerasına yansırken, kazaya karışan otomobillerden birinin arka camında bulunan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" yazısı dikkat çekti.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Side yönüne seyir halinde olan Burcu H. P. idaresindeki 07 AST 560 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ışıklı kavşağını geçtikten sonra aynı yönde ilerleyen İdris A. yönetimindeki 07 BUB 299 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Emrah K. idaresindeki 07 CJS 589 plakalı otomobile, bu araç da Ersoy Ü. yönetimindeki 06 DR 7070 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme devam eden kazada 06 DR 7070 plakalı otomobil, Remzi G.'nin kullandığı 32 DJ 297 plakalı otomobile, bu araç da Ercan E. idaresindeki 07 YGY 70 plakalı araca çarptı.

Arka camdaki yazı dikkat çekti

Kazaya karışan araçlardan birinin araç kamerasına yansıyan zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan otomobillerden birinin arka camında yer alan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" yazısı görenlerin dikkatini çekti.

Trafik uzun süre tek şeritten sağlandı

Kazaya 6 aracın karışması, araçların büyük bölümünün çekici yardımıyla kaldırılması gerekmesi ve kaza tespit tutanağı işlemlerinin uzaması nedeniyle Kemer Bulvarı'nda trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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