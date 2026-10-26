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Antalya Kumluca'da dağcı grubunu taşıyan minibüs şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı

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Antalya Kumluca'da dağcı grubunu taşıyan minibüs şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Kumluca'da dağcı grubunu taşıyan minibüs şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağcı grubunu taşıyan tur minibüsü, Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 15 kişi yaralanarak Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağcı bir ekibi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nden yola çıkan ve dağ tırmanışı yapan grubu taşıyan Metin D. yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü, Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslar tarafından sürücü ile birlikte 15 kişi, Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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