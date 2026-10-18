Antalya Kumluca'da cip ile kamyon çarpıştı, Çinli turist hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen kazada cip ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada Çin uyruklu bir turist hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13 40 sıralarında Kumluca ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (45) İdaresindeki 07 BPL 089 plakalı kamyon ile Çin uyruklu Z.H. idaresindeki 07 CJB 609 plakalı cip çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Çin uyruklu Fen You (55), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra kamyon sürücüsü Y. K. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı