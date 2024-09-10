Antalya-Konya D-687 Karayolunda Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya- Konya D-687 karayolunda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya- Konya D-687 karayolunda Çardak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametinden Konya istikametine seyir halindeki Mehmet Yücedağ'ın (34) kullandığı 07 LS 667 plakalı otomobil, Manavgat Çardak Mahallesi sınırlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Yücedağ, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Yücedağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA