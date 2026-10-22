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Antalya Kepez'de jandarma operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Antalya Kepez'de jandarma operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Kepez'de bir adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, bin 106 fişek, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele yönelik bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, bin 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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