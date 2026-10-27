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Antalya Kepez'de hortumun savurduğu konteynerde 4 işçi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece Mazı Dağı seyir terasında başlayan hortum, inşaat alanındaki kule vinci devirip 2 konteyneri metrelerce savurdu. Olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçinin tedavisi sürerken 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir terasını yerle bir ettikten sonra önüne gelen her şeyi yıkıp geçen hortumun arkada bıraktığı izler, gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun inşaat alanına ilerlerken ağaçları ve kamelyaları yerinden söktüğü ve demir bariyerleri ezerek geçtiği görüldü.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Mazı Dağı seyir terasında başlayan ve önüne aldığı her şeyi yıkarak ilerleyen hortum bir inşaat alanında bulunan tonlarca ağırlığındaki kule vinci devirdikten sonra işçilerin kaldığı 2 konteyneri bulunduğu yerden alarak metrelerce öteye savurdu. Hortumun yerinden alıp fırlattığı konteyner içerisinde bulunan işçiler etrafa savurulurken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltında

Adrese gelen ekipler hortumun savurduğu konteyner içerisinde bulunan ve çevreye savrulan işçileri bulmak için çalışma başlattı. Konteynerde bulunan 2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 işçi ise kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ölen işçilerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önüne aldığı her şeyi ezip yıktı

Öte yandan, şantiye alanını adeta kasıp kavuran ve konteynerleri paramparça eden hortumun, öncesinde Kepez Belediyesi'ne ait Mazı Dağı seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tesiste görevli personel tarafından çekilen görüntülerde hortumun alandaki masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ve personelin yaşadığı panik görüntülere yansıdı. Hortumun geride bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun seyir terasında bulunan ağaçları yerle bir ettiği, bazı kamelyaları ve masaları yerinden sökerek metrelerce savurduğu görüldü. Hortum buradan olayın yaşandığı inşaat alanına ilerleyerek yol üzerinde önüne aldığı her şeyi yıktı. Hortumun kuvvetiyle yol kenarında bulunan demir bariyerleri dahi ezerek geçtiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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