Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kepez'de 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez'de 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramalarda 15 poşet içinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı verildi, diğeri tutuklandı.

Antalya'da temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satış ile dağıtımını yaptığı bilgisi edinilen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kalırken, diğeri ise tutuklandı. Operasyon anı ve yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ise polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptıkları yönünde bilgi elde edilen M.S.K. ve O.Ü., Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 15 parça poşet içerisinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.Ü. hakkında adli kontrol kararı verildi.

M.S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı

Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi
Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı

Bıçaklı kavganın ardından cip 3 kişiye çarptı! O an kamerada