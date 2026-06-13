Antalya-Kemer yolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruğun sebebini telefonlarına gelen videodan öğrendiler

Antalya-Kemer yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapanırken, bölgede yaklaşık 5 km araç kuyruğu oluştu. Trafikte mahsur kalan bazı sürücüler ise, yoğunluğun sebebini kazanın olduğu noktadan geçen tanıdıklarının çektiği videolar sayesinde öğrendi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Antalya -Kemer Topçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. yönetimindeki 07 FTZ 29 plakalı tır, Antalya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan tır, ardından karşı şeride geçerek Kemer istikametine seyir halinde bulunan araçlara çarptı. Tırın ilk olarak 07 BVK 554 plakalı cipe, ardından plakası öğrenilemeyen BMW marka otomobile çarptığı öğrenildi. Kazada tır sürücüsü Ali Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Turistler de yolda mahsur kaldı

Kaza nedeniyle Antalya-Kemer kara yolunda trafik uzun süre durma noktasına geldi. Yolun çift taraflı trafiğe kapanması nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, sürücüler sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kaldı. Şehir merkezi ve Kemer istikametine gitmeye çalışan yerli ve yabancı turistler de trafikte mahsur kaldı. Bazı turistler araçlarından inip bavullarını da alarak yürüdükleri gözlendi. Yoğun trafik ve araç kuyrukları dron ile havadan görüntülendi.

"Önce sağa sonra sola savruldu"

Kazaya tanık olan Abdullah Eryılmaz, "Tır sol şeritten gidiyordu. Çok hızlı değildi, yaklaşık 70 kilometre hızla seyrediyordu. Bir anda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce sağa, ardından sola savruldu. Daha sonra kontrolünü tamamen kaybederek bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Karşı şeritte bulunan birkaç araca da zarar verdi " dedi.

Kazanın ardından bölgede bekleyen vatandaş "Olayın ardından ambulanslar ve ekipler geldi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı. Şu anda yolun açılmasını bekliyoruz " diye konuştu. Yolda bekleyen başka sürücüler de sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını belirterek yaklaşık bir buçuk saattir trafikte beklediklerini ve yolun ne zaman açılacağının belli olmadığını ifade etti. Bir sürücü ise, trafiğin sebebini kaza yerideki bir tanıdığının çektiği video sayesinde öğrendiğini söyledi. Sürücü, "40-45 dakikadır bekliyoruz. Yolun ne zaman açılacağı belli değil. Karşıdan görüntü gönderdiler. Zor açılacağa benziyor" dedi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı