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Kaş'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Antalya’nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Kaş ilçesinin Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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