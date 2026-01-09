Haberler

İbradı'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, Lyrica hap, metamfetamin ve bonzai gibi maddeler ele geçirildi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İbradı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan A.P. ve M.C.P. isimli şüphelilerin yapılan kaba üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aramalarda, 4 adet Lyrica hap, 10 gram metamfetamin, 102 gram bonzai ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
