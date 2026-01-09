İbradı'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, Lyrica hap, metamfetamin ve bonzai gibi maddeler ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İbradı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan A.P. ve M.C.P. isimli şüphelilerin yapılan kaba üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Aramalarda, 4 adet Lyrica hap, 10 gram metamfetamin, 102 gram bonzai ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi.
