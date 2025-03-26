Antalya Hastanesinde Yangın: 129 Hasta Tahliye, 41 Hasta Sevk Edildi

Hastane yangınında tahliye ve sevk edilen hasta sayısı belli oldu

129 hasta diğer bloklara tahliye edilirken, 15'i dumandan etkilenen hastane personeli olmak üzere 41 hasta başka hastanelere sevk edildi

Hastane yangınında devam eden 4 ameliyat başka bloklara tahliye edilip devam etmiş

İtfaiyenin yangına müdahale süresi 5 dakika olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıkıp, bitişiğindeki B Bloğu da dumanla etkileyen yangında, 129 hastanın etkilenmeyen diğer bloklara tahliyesinin sağlandığı, 15'i dumandan etkilenen hastane personeli olmak üzere 41 hastanın başka hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yangın esnasında ise gerçekleşen 4 ameliyatın devam etmesi için diğer bloğa tahliyesinin gerçekleştirildiği, bloklar arasında bağlantıyı sağlayan tüp geçidin kırılarak dumanın ulaşmasının engellendiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saat 11.50 sıralarında yangın çıktı. Acil Servis bölümünün deposunda çıktığı belirlenen yangında hastane binası kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması gerçekleştirirken, acil bölümünde ve bitişiğindeki B blokta dumanlar arasına kalanlar için tahliye çalışmaları başlatıldı.

15 hastane personeli dumandan etkilendi

Ekipler, B Blok kliniklerden 110, ameliyathaneden 3 ve yoğun bakımdan 16 hasta olmak üzere toplam 129 hastayı, dumandan etkilenmeyen diğer bloklara tahliyesini gerçekleştirdi. Acil kısımda yer alan 15'i dumandan etkilenen hastane personeli olmak üzere 41 hasta ise ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

4 ameliyat diğer bloklara tahliyesi gerçekleştirip devam etti

Yangın esnasında ise gerçekleşen 4 ameliyatın devam etmesi için diğer bloğa tahliyesinin gerçekleştirildiği, bloklar arasında bağlantıyı sağlayan tüp geçidin kırılarak dumanın ulaşmasının engellendiği öğrenildi.

İtfaiyenin 5 dakikada müdahale etmiş

Öte yandan yangın ihbarının itfaiyeye 11.54'te ulaştığı, ekiplerin 11.55'te istasyondan çıkıp saat 12.00'de hastaneye ulaşıp müdahaleye başladığı öğrenildi.