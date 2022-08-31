Antalya'da 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin 23 kilometre açığında saat 23.42 sıralarında 5.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. DİĞER İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremin, ilçe merkezlerinde de hissedildiği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gazipaşa Antalya Deprem 3. Sayfa Haberler

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