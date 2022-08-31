Antalya'da 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin 23 kilometre açığında saat 23.42 sıralarında 5.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DİĞER İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremin, ilçe merkezlerinde de hissedildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa