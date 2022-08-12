Antalya haberi... Antalya emniyetinde görev değişimi Antalya haberleri... Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik geldi. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 11 ile emniyet müdürü atandı. Kararname ile 329 ilçe kaymakamının da görev yeri değiştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik geldi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü Mehmet Murat Şanlıurfa Antalya 3. Sayfa Haberler

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