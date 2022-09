Antalya haber... Antalya'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

- Antalya'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Aralarında su sporları yer konusunda husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda silahlı kavga yaptı

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında su sporları yer konusunda husumet bulunan iki grup, bir akaryakıt istasyonunda silahlı çatışmaya girdi. 1 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 8 kişi gözatlına alındı. Kavga anıysa işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün gece, 00.30 sıralarında Belek Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında su sporları yer konusunda husumet bulunan iki grup, istasyonda denk geldi ve tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki tarafta silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Çatışmada, Alparslan T. C. ve H. C. G. yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Alparslan T. C., kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı, kaçan 1 kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan tarafların istasyon içerisinde silahlı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.