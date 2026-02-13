Haberler

Antalya'da yağışlı havada kaza ucuz atlatıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç orta refüje çarptı. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'nın Çobanlar Mahallesi'nde, D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halinde olan Sait K. idaresindeki 42 AIC 685 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ANTALYA

