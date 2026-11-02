Antalya Gazipaşa'da okul önünde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı. Kazada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi Deniz Yolu üzerinde, Ahmet Tuncer İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen O. D. isimli öğrenciye, D. E. yönetimindeki 07 CMD 369 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenci O. D., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı