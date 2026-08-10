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Kundaklama ve gasp şüphelisi Kütahya'da yakalandı

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Antalya'da kundaklama ve gasp olayına karıştığı iddia edilen şüpheli Ö.Ö., kendisini İstanbul'a götürmek üzere anlaştığı korsan taksi şoförü A.K.A. ile birlikte Kütahya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Antalya'da kundaklama ve gasp olayına karıştığı iddia edilen şüpheli ile kendisini İstanbul'a götürmek üzere anlaştığı belirlenen kişi, Kütahya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'da meydana gelen kundaklama ve gasp olayının şüphelilerinden Ö.Ö.'nün (22), 07 KCH 09 plakalı otomobille Afyonkarahisar istikametinden Kütahya yönüne geldiği bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu aracın Kütahya'ya giriş yapmasının ardından polis uygulama noktasında operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince durdurulan otomobilde iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Ö.Ö. ile A.K.A.'nın (35) yapılan sorgu ve incelemelerinde çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada, şüpheli Ö.Ö.'nün Antalya'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a götürülmek üzere A.K.A. ile anlaştığı tespit edildi. A.K.A.'nın ise korsan taksicilik yaptığı belirlendi.

Kundaklama ve gasp olayının şüphelisi Ö.Ö.'nün, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'dan gelecek polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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