Otobüs kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Resmiye Göktepe son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da bir otobüs kazasında hayatını kaybeden 62 yaşındaki Resmiye Göktepe, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Antalya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Resmiye Göktepe kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

ANTALYA

Tekirdağ-Antalya seferini yaptığı sırada geçtiğimiz Pazar günü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından vefat edenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailelerine dün teslim edilmişti. Kazada hayatını kaybeden Eskişehirli Aslı Çevik ve Resmiye Göktepe'nin cenazeleri memleketlerine getirildi.

ASRİ MEZARLIK

62 yaşındaki Resmiye Göktepe'nin cenazesi Asri Mezarlık içerisinde bulunan Yüzüncü Yıl Cami'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrasında Resmiye Göktepe, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

