Antalya'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Antalya Valiliği, Alanya'nın Aliefendi ve İspatlı mahallelerindeki orman yangınlarının tamamen söndürüldüğünü, Şıhlar Mahallesi'nde ise çalışmaların 17 hava aracı ve 750 personelle sürdüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre toplam 4 konut ve 1 araçta hasar tespit edildi.

Antalya Valiliği, Alanya ilçesinde 18 Eylül Perşembe günü başlayan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde çıkan yangınların ekiplerin koordineli ve kesintisiz müdahalesiyle tamamen söndürüldüğü bildirildi. İlk tespitlere göre bu bölgede inşaat halinde 2, müstakil 1 olmak üzere toplam 3 konut ve 1 aracın zarar gördüğü belirtildi.

Vatandaşların başvurularının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık birimlerince alınmaya başladığı, hasar tespit çalışmalarının ivedilikle sürdüğü kaydedildi. Kargıcak Mahallesi'ndeki yangın alanında soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılırken, Şıhlar Mahallesi'nde devam eden yangına ise havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiği vurgulandı.

Valilik açıklamasında, "An itibarıyla etrafı müdahale ekiplerimiz tarafından kontrollü bir şekilde çevrilen ve enerjisi düşürülen yangın, Yenialiler, Tepelik ve Karakise mevkilerinde devam etmektedir. Bölgede 17 hava aracı (13 helikopter, 4 uçak), 200 kara aracı ve 750 personel görev almaktadır. İlk belirlemelere göre 1 konut zarar görmüştür" denildi.

Valilik, tüm kamu kurumları ve sahadaki personelin koordineli çalışmalarıyla yangınların en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. - ANTALYA