Antalya'daki huzurevi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'daki huzurevi yangınında hastaneye kaldırılan 2 kişiden acı haber

Huzurevindeki yangında hastaneye kaldırılanlardan biri 10, diğeri 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki Kerim Güvenç olaydan 7 gün sonra, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ise tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Çankaya'nın yakınları göz yaşları içinde cenazeyi teslim aldı.

Yangın, 14 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 837 sokak üzerinde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar, huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında huzurevi sakinlerinden Yüksel Çankaya (61), Kerim Güvenç ve Ahmet Şükrü Peker hastanelerde tedavi altına alındı. Kerim Güvenç yangından 7 gün sonra yaşamını yitirirken, Yüksel Çankaya da 10 gün sonra Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınırken, kardeşi Sabriye Çankaya huzurevinden şikayetçi olacaklarını belirtti.

Hayatını kaybeden 2 kişinin ölüm sebebinin tespiti için soruşturma devam diyor.