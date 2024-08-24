Üye Girişi
Haberler

Antalya'daki huzurevi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 80 yaşındaki Kerim Güvenç 7 gün sonra, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ise 10 gün sonra hayatını kaybetti. Çankaya'nın yakınları cenazeyi gözyaşları içinde teslim aldı.

Antalya'daki huzurevi yangınında hastaneye kaldırılan 2 kişiden acı haber

Huzurevindeki yangında hastaneye kaldırılanlardan biri 10, diğeri 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki Kerim Güvenç olaydan 7 gün sonra, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ise tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Çankaya'nın yakınları göz yaşları içinde cenazeyi teslim aldı.

Yangın, 14 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 837 sokak üzerinde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar, huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında huzurevi sakinlerinden Yüksel Çankaya (61), Kerim Güvenç ve Ahmet Şükrü Peker hastanelerde tedavi altına alındı. Kerim Güvenç yangından 7 gün sonra yaşamını yitirirken, Yüksel Çankaya da 10 gün sonra Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınırken, kardeşi Sabriye Çankaya huzurevinden şikayetçi olacaklarını belirtti.

Hayatını kaybeden 2 kişinin ölüm sebebinin tespiti için soruşturma devam diyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Çankaya Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman? 24 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Ağustos günlük burç yorumu... HAMSTER KOMBAT 24 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı?
title