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Antalya'da Zırhlı Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Antalya'da Zırhlı Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazada, güvenlik şirketine ait para taşıyan zırhlı aracın otomobil ile çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada zırhlı araç yan yatarak devrildi.

Antalya'da güvenlik şirketine ait para taşıyan zırhlı araç ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı araç yan yatarken, güvenlik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek araçta bulunan paraları başka bir araca nakletti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden seyir halinde olan Samet Ö. (30) idaresindeki 34 ZU 3067 plakalı ticari araç ile Arzu D. (46) yönetimindeki 07 BHM 098 plakalı Volkswagen Polo otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç yan yattı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Samet .Ö., yolcusu Gülsüm B. (45) ile Volkswagen Polo'daki anne Arzu D. ve oğlu Mehmet Ata D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araçta bulunan paraların bankalara ait olduğu ve aracın bir güvenlik şirketine ait zırhlı araç olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından güvenlik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek zırhlı araçtaki paraları torbalara doldurup başka bir araca nakletti. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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