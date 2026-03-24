Zirai gübre yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki–Seydişehir kara yolunda zirai gübre yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tınaztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 AZB 490 plakalı tır, Antalya'daki bir gübre fabrikasından yüklediği zirai gübre ile seyir halindeyken, yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada tırda bulunan tonlarca zirai gübre yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı