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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Gazipaşa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 07 C 50040 plakalı servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen yabancı uyruklu P.K.S.'nin kullandığı 07 BSY 020 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, önünde bulunan M.K. idaresindeki 07 BDL 689 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, 07 BSY 020 plakalı otomobilin sürücüsü P.K.S. ve 07 BDL 689 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.N.K. ile N.K. isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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