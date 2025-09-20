Haberler

Antalya'da Zincirleme Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok

Antalya'da Zincirleme Kaza: Şans Eseri Yaralanan Yok
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 1'i kamyon 3 aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri kimse yaralanmadı. Araçlar maddi hasar ile olaydan kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşaktan inen 1'i kamyon 3 aracın karıştığı ve şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametine gitmekte olan H.Ü.'in kullandığı 07 AET 465 plakalı araç, aynı istikamette gitmekte olan İ. T'nin kullandığı 07 LSG 25 plakalı kamyon ve R.Y.'nin kullandığı 07 BEB 787 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazasında şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken refüjü aşan araçta ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Köprülü kavşaktan indiği sırada sola sinyal verdiğini belirten kamyon sürücüsü İbrahim Toprak, "Benimle birlikte yanımdaki araçta sinyal verdi. Ama kör noktaya geldiği için bir ara aracı göremedim. Aracın kamyona yandan sürtünerek geçtiğini, önümde dönerek refüjden geçtiğini gördüm. Çarpmamak için frene bastığımda arkadan gelen otomobil de bana çarptı" dedi. - ANTALYA

