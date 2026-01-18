Zincirleme kazada 3 sürücüden 2'si ehliyetsiz 1'i hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçların 2'sinin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, ehliyetsiz sürücülerden birinin alkollü olduğu da belirlendi. Sürücülere toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Manavgat- Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Hasan K.D.'nin kullandığı 07 CDJ 468 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen Ahmet D.'nin kullandığı 81 ER 008 ve Ömer R.O.'nun kullandığı 07 LM 889 plakalı Volkswagen marka araçlar çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, Bölge Trafik ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken, araç sürücüleri kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi reddettiler.

Kazaya karışan 2 sürücü ehliyetsiz çıktı

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kazanın ardından yaptığı kontrolde 07 CDJ 468 plakalı araç sürücüsü Hasan K.D. ve 07 LM 889 plakalı araç sürücüsü Ömer R.O.'nun sürücü belgesinin olmadığı, Ömer R.O.'nun aynı zamanda alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürücülere ve araç sahiplerine toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı. Kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA