Haberler

Zincirleme kazada 3 sürücüden 2'si ehliyetsiz 1'i hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı

Zincirleme kazada 3 sürücüden 2'si ehliyetsiz 1'i hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, kazaya karışan sürücülerden ikisinin ehliyetsiz olduğu ve birinin alkollü olduğu belirlendi. Toplamda 83 bin 980 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçların 2'sinin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, ehliyetsiz sürücülerden birinin alkollü olduğu da belirlendi. Sürücülere toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Manavgat- Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Hasan K.D.'nin kullandığı 07 CDJ 468 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen Ahmet D.'nin kullandığı 81 ER 008 ve Ömer R.O.'nun kullandığı 07 LM 889 plakalı Volkswagen marka araçlar çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, Bölge Trafik ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken, araç sürücüleri kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi reddettiler.

Kazaya karışan 2 sürücü ehliyetsiz çıktı

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kazanın ardından yaptığı kontrolde 07 CDJ 468 plakalı araç sürücüsü Hasan K.D. ve 07 LM 889 plakalı araç sürücüsü Ömer R.O.'nun sürücü belgesinin olmadığı, Ömer R.O.'nun aynı zamanda alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürücülere ve araç sahiplerine toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı. Kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Saka gibi hem ehliyetsin hem alkollü. Boyle suç isleyenlerin araçlarina el konulup kamu yararina satilmali diye düsünüyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi