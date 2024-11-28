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Antalya'da Yüzlerce Yıl Hapsi Bulunan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Yüzlerce Yıl Hapsi Bulunan Şahıs Yakalandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde, 29 aranma kaydı ve 84 yıl hapis cezası bulunan Y.A. isimli şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Antalya'da hakkında 29 adet aranma kaydı ve 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Akseki ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 29 adet aranma kaydı ile 84 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şüpheli, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Şahsın ikametgahında yapılan arama faaliyeti kapsamında; 2adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet dolu fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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