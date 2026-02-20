Teravih namazına giderken kazada hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

Antalya'da yaşlı kadının teravih namazına giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan'ın ilk günü evine yakın Ünsal Camii'nde teravih namazını kılmak için evden çıkan Hatice Kepez'e (71), 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kepez'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Hastane yolunda hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajının ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hatice Kepez'in cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 2 çocuk annesi ve 3 torun sahibi yaşlı kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Hatice Kepez'in kardeşi Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, kazanın meydana geldiği noktada acil önlem alınmasını istedi.

Kazanın ardından sürücü R.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmekte olan Hatice Kepez'i aracın çarparak savurması ve kazayı gören vatandaşların orta refüjde hareketsiz yatan yaşlı kadına yardıma koştuğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı