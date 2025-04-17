Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Antalya'da Yasadışı Olaylara Büyük Darbe: 238 Tutuklama

Antalya'da Yasadışı Olaylara Büyük Darbe: 238 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplam 238 şahıs tutuklanırken, 222 bin 152 kişinin sorgulanması sonucu birçok suç unsuru ele geçirildi. Çalıntı araçlar ve ateşli silahlar da bulundu.

Antalya'da son 1 haftada "kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulama ve denetimlerde yakalanan 238 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 222 bin 152 şahsın sorgulamasının gerçekleştiği denetim ve uygulamalarda 551'i aranan şahıs olmak üzere bin 790 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 238 şahıs tutuklandı.

Yine uygulamalar kapsamında 42 bin 98 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli ve yakalaması bulunan 22 otomobil il motosiklet yakalandı. 107 geçici konaklama yeri ile 66 kiralık araç firmasının kontrol edildiği denetimlerde de bir kiralık araç firmasına idari yaptırım kararı uygulandı.

Ekipler, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında, 3 olayda 7 şahsa işlem yaparken, "kabahatler kanunu" kapsamında da 146 şahsa idari para cezası uyguladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ise 37 adet ateşli silah, 390 adet fişek/tüfek kartuşu ile 1 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.