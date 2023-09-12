Antalya'da yapılan operasyonda 45 şahıs yakalandı

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 45 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 8 Eylül tarihinde 44 ekip ve 108 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, fuhuş, cinsel saldırı, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit/hakaret, taksirle yaralama/ölüme neden olmak, uyuşturucu madde ticareti/bulundurmak ve kullanmak suçlarının da bulunduğu; 10 ile 20 yıl arası 6, 5 ile 10 yıl arası 6, 2 ile 5 yıl arası 11, 2 yıl altı 4 kişi olmak üzere hapis cezası bulunan 27 toplamda 45 şahıs yakalandı. - ANTALYA