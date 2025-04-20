Antalya'da Yabancı Uyruklu Bireyler Arasında Kavga: 1 Ölü

Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşların bir arada alkol aldığı ortamda çıkan kavgada bir kişinin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 5 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin ifadesinde tartışma sırasında itelediği kişinin kafasını betona çarptığını belirterek, "Kan görmedim. Hareket etmiyordu, İvanov ve Appaz yerden kaldırarak içeri taşıdılar. Biz ayrılırken baygın ve yaşıyordu" dediği öğrenildi.

Gözaltındaki 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da dün akşam 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 22 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, farklı uyruklardan 2'si kadın 6 kişi akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev (63) ile Alman vatandaşı Arthur K. (44) arasında daha önce yaşadıkları sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Apartman bahçesinde devam eden tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken İbadulla Abullayev başına aldığı darbeler ile yere yığıldı.

5 kişi kısa sürede yakalandı

Olayın Tatyana Y. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Türkmenistan vatandaşı İbadulla Abullayev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası ihbarda bulunan kadınlardan Tatyana Y., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerine çağrılırken yapılan çalışmada olay anında İbadulla Abullayev ile birlikte alkol aldıkları belirlenen ve Türkiye'de adres kayıtları bulunmayan Ukrayna vatandaşı Rus vatandaşı Olga N. (46), Alman uyruklu Arthur K. (44), Özbekistan vatandaşı İvanov V. (38) ve Ukrayna vatandaşı Appaz A. (34) kısa sürede yakalandı

"Biz ayrılırken yaşıyordu"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslardan Ukrayna vatandaşı Tetyana Y. (49), Rus vatandaşı Olga N. (46) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Arthur K., İvanov V. ile Appaz A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Arthur K.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde alkol almaya başladıktan sonra İbadulla Abullayev ile daha önce yaşadıkları sorunlar nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi sonrası Abullayev'i iteklediğini ve kafasını betona çarptığını belirterek, "Kafasını betona çarptı, kan görmedim. Hareket etmiyordu, İvanov ve Appaz yerden kaldırarak içeri taşıdılar. Biz ayrılırken baygın ve yaşıyordu" dediği öğrenildi. - ANTALYA