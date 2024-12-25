Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 21 olayda 36 şüpheli yakalanırken, 18'i tutuklandı.

Antalya'da "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan; 159 olayda, 166 şüpheli yakalanırken aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 10 şahıs yakalandı, 5 kişi cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 9 kilo 992 gram esrar, 462 adet, yaklaşık 945 bin 958 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 880 adet sentetik ecza, 519 gram skunk, 332 gram metamfetamin, 20,32 gram eroin, 20 gram kokain, 7 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 72 adet fişek ile bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. - ANTALYA