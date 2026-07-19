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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da jandarma tarafından Döşemealtı ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 5 kilo 50 gram skunk esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 16 sentetik hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Döşemealtı ilçesindebir şüphelinin ikametinde arama yapıldı.Aramada 5 kilo 50 gram skunk esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 16 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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