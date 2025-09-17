Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 43 kilogram skunk ve 15 kök skunk bitkisi ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Korkuteli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda 43 kilogram skunk, 15 kök skunk bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA