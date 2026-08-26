Haberler

Antalya'da 250 kilo esrar operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da 250 kilo esrar operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette 250 kilogram esrar ele geçirildi.

Antalya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette 250 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığı yönünde bilgiler elde edilen A.G., Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Eşinin ısrarıyla hayatı değişti! Emekli imam 'süper meyve' üreticisi oldu

Emekli imamın hayali cevizdi, şimdi "süper meyve" üretiyor
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanları panikleten Türk gücü! Attıkları manşet göğsümüzü kabarttı
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifaşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

Şerife'nin öldürülmeden önceki son sözleri: Bu adam bana...