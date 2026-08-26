Antalya'da 250 kilo esrar operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir ikamette 250 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptığı yönünde bilgiler elde edilen A.G., Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Şüphelinin depo olarak kullandığı ikamette yapılan aramada 250 kilogram esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı