Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 950 gram skunk ve 356 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 950 gram skunk ile 356 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksu ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 23 kilo 950 gram skunk uyuşturucu madde, 356 kök skunk bitkisi, 1 adet termometre, İklimlendirmede kullanılan 4 adet ısıtıcı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
