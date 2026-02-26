Antalya'da 1 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı