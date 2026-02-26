Haberler

Antalya'da 1 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
