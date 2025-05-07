Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 23 Gözaltı, 13 Tutuklama

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınırken, bunlardan 13'ü tutuklandı. Kent genelinde yürütülen kapsamlı denetim ve takip çalışmalarında, toplam 146 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçuna karıştığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçuna karıştığı belirlenen 128 kişi hakkında da işlem yapıldı. Uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 19 şahıstan 11'i yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda toplamda 3 kilo 463 gram metamfetamin, yaklaşık 1 milyon 378 bin kullanımlık dozda sentetik kannabinoid içeren madde, 1 kilo 485 gram skunk, 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 kilo 133 gram esrar, 616 gram eroin, 283 gram kokain, 416 adet sentetik ecza, 10 kök kenevir bitkisi, 8 adet hassas terazi, 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk Lirası da el konulan materyaller arasında yer aldı.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte, toplam 368 kişiye eğitim verildi. Antalya Emniyeti, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı. - ANTALYA