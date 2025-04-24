Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 118 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da yapılan narkotik operasyonlarında 118 şüpheli yakalanırken, 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 5 kilo skunk, 239 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde son 1 haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçuna karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 85 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Öte yandan uyuşturucu suçlarından aranan 16 kişi de yakalandı. Bu kişilerden 11'i işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kent genelinde yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ise bin 167 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Yapılan operasyonlarda 5 kilo 360 gram skunk, 239 gram metamfetamin, 183 adet sentetik ecza, 97 gram esrar, 60 gram kokain, yaklaşık 22 bin 771 kullanımlık 140 adet sentetik kannabinoid (A4), 18 kök kenevir bitkisi, 13 gram eroin, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve 24 adet fişek ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. - ANTALYA