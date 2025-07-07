Antalya'da Üniversite Öğrencisi Kız Kardeşini 14 Bıçak Darbesiyle Öldüren Ağabey Gözaltında

Antalya'da Üniversite Öğrencisi Kız Kardeşini 14 Bıçak Darbesiyle Öldüren Ağabey Gözaltında
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Antalya'da M.A. isimli kişi, üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i bilinmeyen bir nedenle tartışma sonrası 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan M.A.'nın uzun süredir psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Nazife Ateş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak gömülmek üzere Manavgat'a taşındı.

Antalya'da ağabeyi tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürülen üniversite öğrencisi Nazife Ateş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3523 Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, aynı evde anneleriyle birlikte yaşayan M. A. ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eline geçirdiği bıçakla kız kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden 14 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşular eve girdiğinde, genç kızı kanlar içinde yerde yattığı, ağabeyi M.A.'nın ise onun üzerinde oturduğunu gördü. Komşuların müdahale ettiği sırada çıkan arbedede anne de elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve uzun süredir psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü, ancak son dönemde tedavisine ara verildiği öne sürülen M.A., polis merkezine götürülürken, genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaz tatili için Ödemiş'ten ailesinin yanına gelen ve ağabeyi tarafından 14 bıçak darbesi ile öldürülen Nazife Ateş'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak cenazesi toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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