Antalya'da 30 metrelik uçurumdan düşen araçtaki kişi kurtarıldı

Antalya'da bir aracın uçuruma düşmesi sonucu araçta sıkışıp mahsur kalan adam ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Finike ilçesi Yeşilköy Mahallesi girişinde bir araç yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada Burhan D. araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan adamı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Burhan D., ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı