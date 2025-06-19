Antalya'da Turist Transfer Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Turist Transfer Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan transfer aracının motosiklet ile çarpışması sonucu 2 Polonyalı turist yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü ve yolcusunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan transfer aracı, turistin kullandığı motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 Polonyalı turist yaralandı.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Herdford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist transferi yapan Murat B.'nin kullandığı 07 BSU 480 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Polonya vatandaşı Krzysztof A. S.'nın kullandığı 07 BSL 719 plakalı motosikletle çarpıştı. Diğer sürücülerin 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Polonya vatandaşı motosiklet sürücüsü Krzysztof A. S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Polonya vatandaşı Joanna W. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Joanna W.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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