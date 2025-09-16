Kazada yaralanan Ukraynalı turist, hastanede para alınabileceğini duyunca ambulanstan indi

Antalya'da tur otobüsü ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ukraynalı turist ve oğlu yaralandı. Ambulansa alınan turistler hastanede para ödeyebileceğini öğrenince yaralı olmalarına rağmen hastaneye gitmekten vazgeçtiler.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana gelen kazada Acısu Caddesi istikametine gitmekte olan Eshaf İ.'nin kullandığı 34 HH 3397 plakalı tur otobüsüne, Serhei K.'nın kullandığı 16 BS 475 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Serhei K. ve yolcu olarak bulunan küçük yaştaki oğlu yaralandı. Başlarındaki kask sayesinde kol ve bacaklarından yaralanan Ukraynalı baba-oğula ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Para ödeyebileceği söylenince hastaneye gitmediler

Yapılan ilk müdahalenin ardından Serhei K, sağlık ekibine gidecekleri hastanede para ödeyip ödemeyeceklerini sormaları ve görevlilerin ödeyebileceğini söylemesi üzerine hastaneye gitmeyeceklerini belirterek ambulanstan indiler. Sağlık ekibinin kendi rızaları ile hastaneye gitmeyeceklerini belirten evrak imzalatmak istediği sırada da Ukraynalı turistin imza atmaları durumunda da para ödeyeceklerini sandı.

Soğuk su ile acıyı hafifletmeye çalıştı

Yabancı dil bilen bir vatandaşın araya girmesi ve durumu izah etmesinin ardından yaralı turistler evrakı imzaladı. Kazada yaralanan ve hastaneye gitmeyen Ukraynalı babanın, oğlunun kolunda ve bacağındaki yaralara soğuk su dökerek acısını hafifletmeye çalıştığı gözlendi. - ANTALYA