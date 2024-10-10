Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Tur Minibüsü Kırmızı Işıkta Tehlikeli Manevra Yaptı

Antalya'da Tur Minibüsü Kırmızı Işıkta Tehlikeli Manevra Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek şarampole indi. Minibüs, bekleyen bir tur otobüsüne çarpmamak için tehlikeli bir manevra yaparken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek tozu dumana kattı. Tur minibüsü ışıkta bekleyen tur otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulurken, şarampolde bir süre yoluna devam ettikten sonra tali yolda durabildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tur minibüsü, sürücüsünün Tekandız mevkisinde kırmızı ışıklarda bekleyen araçları son anda fark etmesi nedeniyle şarampole inerken, ortalık tozla kaplandı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülere, araç sürücüsünün önünde hareket etmeye hazırlanan otobüse çarpmamak için direksiyonu kırarak şarampole indiği, trafik ışıklarına çarpmaktan da son anda kurtulduğu anlar yansıdı. Sürücünün cep yola girerek durduğu, kısa süre bekledikten sonra da yoluna devam ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Trafik Kazaları Yerel Haberler Manavgat antalya 3-sayfa Ulaşım Yaşam

Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Köfteci Yusuf şubeleri ne olacak? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.