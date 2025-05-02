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Antalya'da Tur Araçlarıyla Kaza: 6 Yaralı

Antalya'da Tur Araçlarıyla Kaza: 6 Yaralı
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Antalya'da aynı tur firmasına ait iki tur aracının karıştığı trafik kazasında 4'ü İngiliz turist, 2'si sürücü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da ışık sisteminde aynı tur firmasına ait 2 aracın karıştığı kazada 4'ü İngiliz turist, 2'si araç sürücüsü olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan K.'nın kullandığı 34 HYZ 012 plakalı tur aracı Kızılağaç Mahallesi ışıklı kavşağına geldiğinde aynı firmaya ait Ali Ş.'nin kullandığı 34 FPF 338 plakalı tur aracıyla çarpıştı. Kazada; araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Adiya D., Bobby M., Jason Ronald M. ve Danielle A. isimli 4 İngiliz vatandaşı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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