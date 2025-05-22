Antalya'da Tur Aracı Tarlaya Girdi: 2 Yaralı

Antalya'da Tur Aracı Tarlaya Girdi: 2 Yaralı
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Antalya Manavgat'ta, seyir halindeki bir tur aracı, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca tarlaya girdi. Kazada 2 Alman turist yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Antalya Manavgat'ta içerisinde turistlerin bulunduğu seyir halindeki tur aracı sürücüsü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada 2 Alman turist yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu Turizm yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 BZC 501 plakalı tur aracının sürücüsü Ercan K. birden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada tur aracında bulunan Alman uyruklu Ralf Ludwig Leibhardt ve Rene Uwe Meinzenbach yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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