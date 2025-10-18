Antalya'da Traktörde Saman Balyaları Yandı
Kepez ilçesinde seyir halindeki traktördeki saman balyaları yanarak tamamen kül oldu. Sürücü, traktörü yangından kurtarmayı başardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.
Olay, Akçaalan Mahallesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.'nin kullandığı traktörün üzerindeki saman balyaları birdenbire alev aldı. Alevlerin traktöre sıçramasını engellemek için büyük çaba gösteren sürücü, römorku hızla traktörden ayırmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, saman balyaları tamamen yandı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa