Haberler

Antalya'da Traktör ile Kamyonet Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da Traktör ile Kamyonet Arasında Sıkışan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, patlak lastiğini tamir etmek isteyen 61 yaşındaki Hasan Öz, kamyonetinin el frenini çekmeyi unutarak traktör ve kamyonet arasında sıkıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör ile kamyonet arasında sıkışan 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 14.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yunuslar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Öz kendisine ait 07 YAM 40 plakalı kamyonetin patlak olan lastiğini tamir etmek istedi. Aracın el frenini çekmeyi unutan Öz, lastikle uğraştığı esnada kamyonetin aniden geriye doğru hareket etmesi sonucu aynı bahçede bulunan kendisine ait traktör ile kamyonet arasında sıkıştı.

Yakınlarının kendisinden haber alamayınca bahçeye gittiklerinde Hasan Öz'ün iki araç arasında cansız halde görmeleri ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından iki araç arasından çıkartılan Öz'ün olay yerinde öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından cenaze Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler

Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.