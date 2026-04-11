Aksu'da traktör dereye devrildi sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 54 yaşındaki Mehmet Üstün hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktör dereye devrilirken, altında kalan çiftçi kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi 27330 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Mehmet Üstün, kendisine ait tarlada traktörle patoz işlemi yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör dereye devrilirken, Üstün aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada, traktörün altında sıkışan Mehmet Üstün bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen traktör vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
