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Serviste korku dolu anlar: Elinde bıçakla kapı ve camı yumrukladı

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Antalya'da bir kişi, tartıştığı sürücünün kullandığı servis minibüsüne saldırdı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalışırken serviste yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün kullandığı servis minibüsündekilere korku dolu anlar yaşattı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüsün şoförünü indirmeye çalıştı, kapıyı ve camı yumrukladı. O anlar ise minibüsteki kadın yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aralarında tartışma çıkan sürücülerden biri, aracından inip tartıştığı personel servis minibüsündeki şoförü de indirmek istedi. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı. Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirilirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Antalya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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