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Antalya'da Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı, 3'ü Turist

Antalya'da Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı, 3'ü Turist
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Manavgat'ta tur minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü Hollandalı turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hafif Ticari araç ile tur aracı böyle çarpıştı: 3'ü turist 4 kişi yaralandı

ANTALYA - Manavgat'ta tur minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü Hollandalı turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Burak B.'nin kullandığı 07 BIN 187 plakalı Volkswagen marka tur aracı Boztepe Kavşağına geldiğinde, dikkatsiz bir şekilde dönmeye çalışan Enver K.'nın kullandığı 06 FH 6961 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. ması sonucunda meydana geldi. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis aracı trafik lambasını da yıkarak refüje çıktıktan sonra durabildi.

Sürücü ve 3 turist yaralandı

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Enver K. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Niels Jakup Egholm, Gedimınas Kozık ve Arvydas Bertulis isimli Hollandalı turistler yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü Enver K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından D-400 Karayolu Boztepe kavşağında trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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